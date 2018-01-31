Вашингтон Пост о санкциях: даже если Трамп вопиющим образом игнорирует Закон о российских санкциях, Конгресс мало что может с этим сделать.

Амбер Филлипс, юридический обозреватель, пишет в сегодняшней Вашингтон Пост.

Трамп не хочет реализовывать Закон о санкциях, который Конгресс заставил его подписать прошлым летом. Эксперты в области права считают, что Конгресс не имеет существенных возможностей заставить президента выполнять закон, касающийся внешней политики, не идя с ним на резкую конфронтацию. При том, что республиканцы контролируют обе платы Конгресса, этого ожидать практически невозможно.

Варианты анализирует профессор юридического факультета Корнельского университета Чафец.

Конгресс может теоретически подать в суд на президента за нарушение закона. Или начать процесс импичмента. Второе при нынешнем Конгрессе вообще нереально. Первое в принципе тоже. Хотя Закон разрешает Трампу не вводить санкции только, если администрация докажет, что Россия предприняла существенные усилия, чтобы прекратить вмешиваться в американские выборы.

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Конгресс теоретически может также прекратить финансировать Госдепартамент, пока не будет исполняться закон. Но вряд ли пойдет на то, чтобы оставить американских дипломатов без зарплаты. Сенат мог бы прекратить рассматривать номинации президента на должности прокуроров и судей. Однако республиканский Сенат наоборот, спешит утвердить как можно больше консервативных судей, номинированных президентом.

Максимум, что реально может сделать Конгресс, - это провести слушания по поводу несоблюдения президентом и администрацией закона. Но в итоге по мнению профессора Чафеца скорее всего нынешний Конгресс не предпримет ничего.

Новости из США. Резкая критика отказа администрации ввести новые санкции.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер и зам. председателя сенатского комитета по международным отношениям демократ Бен Кардин подвергли сегодня резкой критике Трампа и его администрацию за отказ ввести новые санкции против России.

Согласно Закону о санкциях от 2 августа 2017 года вчера должны били быть введены санкции против стран, покупающих у России оружие и против компаний, сотрудничающих с компаниями российского оборонного сектора, попавшими в опубликованный в конце октября список (он был тогда опубликован с опозданием на 26 дней). Администрация заявила вчера, что в таких санкциях нет необходимости и что она не собирается вводить новые санкции против России.

Вчера был также опубликован список из 210 российских чиновников и олигархов, близких к Путину и обогатившихся за годы его пребывания у власти. Однако министерство финансов заявило, что попадание кого-то в этот список не означает, что против этого фигуранта будут введены санкции (если они не были введены ранее) и не предполагает ограничений на ведение бизнеса с попавшими в список.

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Министр финансов Мнучин, выступая сегодня в сенатском комитете по банковской деятельности и, отвечая на недовольные вопросы нескольких сенаторов-демократов, заявил, что новые санкции против кого-то из включённых в список могут быть введены, но не уточнил когда.

Чак Шумер заявил, что на протяжении всего своего пребывания в должности Трамп демонстрирует нежелание противостоять Путину и наказать Россию за подрыв американской демократии.

Бывший куратор бывшего отдела санкций в Госдепартаменте Даниел Фрайд, уволенный после прихода к власти администрации Трампа и ныне являющийся экспертом Atlantic Council, заявил, что администрация упустила возможность наказать Россию при помощи санкций, а также раскритиковал подход к составлению Минфином "списка 210-ти", заявив, что список составлен по copy/paste технологии, будучи полностью скопированным из открытых источников, в частности из журнала Форбс.