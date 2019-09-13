Наказали всех: выяснились новые детали о "кроте" Трампа в Кремле

В России были наказаны должностные лица, которые позволили уехать в Черногорию экс-сотруднику администрации президента РФ Олегу Смоленкову, которого подозревают в шпионаже на США.
Как передает "Интерфакс", на тот момент, в 2017 году, существовал запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну.
"Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет", – сказал информированный источник.
Шпионский скандал в Кремле обрастает деталями
"Страна"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2017 году США секретно вывезли из России ценного агента, который был внедрен в правительство страны. Решение якобы было принято в том числе из-за опасений, что Трамп "неоднократно неправильно обращался c секретными разведданными" и мог способствовать разоблачению шпиона.
В США сообщили, что шпион имел доступ к Путину.
Стало известно, что Смоленков работал секретарем в посольстве России в Вашингтоне, в аппарате правительства РФ и в администрации президента России.
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