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13 сентября • обновлено в 12:20
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Наказали всех: выяснились новые детали о "кроте" Трампа в Кремле

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В России были наказаны должностные лица, которые позволили уехать в Черногорию экс-сотруднику администрации президента РФ Олегу Смоленкову, которого подозревают в шпионаже на США.

Как передает "Интерфакс", на тот момент, в 2017 году, существовал запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну.

"Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет", – сказал информированный источник.

Шпионский скандал в Кремле обрастает деталями

Шпионский скандал в Кремле обрастает деталями

"Страна"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2017 году США секретно вывезли из России ценного агента, который был внедрен в правительство страны. Решение якобы было принято в том числе из-за опасений, что Трамп "неоднократно неправильно обращался c секретными разведданными" и мог способствовать разоблачению шпиона.

  • В США сообщили, что шпион имел доступ к Путину.

  • Стало известно, что Смоленков работал секретарем в посольстве России в Вашингтоне, в аппарате правительства РФ и в администрации президента России.

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Россия Москва
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Пока Путин ловил щуку, в Кремле завелся "крот".
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