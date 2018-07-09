Найди змею: загадка про ехидну поставила пользователей в тупик

Змеелов из Австралии Локи Гилдинг предложил пользователям Facebook найти на фотографии ядовитую змею, которая спряталась в траве.

Он заметил опасное пресмыкающееся на пешеходной дорожке и сфотографировал его издалека. Снимок опубликовал в группе Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, чтобы проверить подписчиков на внимательность.

Пост собрал более 60 комментариев, однако не все смогли разгадать загадку. "Если верить моим глазам, их тут штук пять", — отметили пользователи.

При этом несколько человек увидели змею и точно указали опасное место на снимке.

Позже змеелов опубликовал ответ. Как оказалось, на фотографии была запечатлена черная ехидна, которая встречается в Австралии.

Однако обычно змеи этого вида обитают возле рек и ручьев и не подползают к пешеходным дорожкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине нашли змею с головой мыши.