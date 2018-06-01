"Найди леденец!" Новая головоломка сломала мозг пользователям сети

Тысячи пользователей сети заинтересовались новой головоломкой от венгерского художника Гергелия Дудаса, который предложил найти леденец на картине с множеством рожков мороженого.

Это изображение он разместил на своей странице в Facebook.

"Сможете найти леденец среди мороженого?" — подписал Дудас снимок.

Это вопрос спровоцировал тысячи пользователей, которые бросились искать указанную сладость.

В комментариях подписчики делились впечатлениями от новой головоломки и восторгались задумкой.

В посте Дудаса есть отдельная ссылка на разгадку, где искомый леденец обведен графически: он находится в верхнем правом углу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть покорила загадка, главная цель которой - обнаружить гепарда.