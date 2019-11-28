Найди кота среди листьев: необычное фото озадачило сеть

Женщина по имени Эйвери Шрейдер поделилась необычной фотографией своего кота. Уникальность кадра в том, что животное довольно трудно отыскать среди листьев.

Снимок опубликовал сайт The DoDo. Женщина решила сделать такое фото, когда убирала свой двор (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Она собрала листья в кучу, а потом пустила в нее кота по имени Лев. Животному понравилось такое развлечение. Хозяйка зафиксировала момент на фото.

Сеть озадачил снимок кота среди листьев The DoDo

Сеть озадачил снимок кота среди листьев The DoDo

Только когда Шрейдер закончила работу, она пересмотрела фотографии и увидела, что на одной из них кот якобы отсутствует. Женщина рассказала, что заметить животное, сначала не могло большинство людей, которым показывали кадр.

Сеть озадачил снимок кота среди листьев The DoDo

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась забавная фотография кота, который сидел в умывальнике и смотрел на отражение в зеркале с удивлением или даже испугом.

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