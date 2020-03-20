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20 марта • обновлено в 03:00
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Найден тихий убийца, который еще страшнее коронавируса

2.6т
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Около 9 млн человек преждевременно умирают по всему миру от болезней, вызванных загрязнением воздуха. Это несоизмеримо больше, чем число жертв коронавируса.

Как сообщает Oxford Academic Journals, экологи используют термин "air pollution pandemic" (пандемия загрязнения воздуха).

От загрязнения воздуха умирают миллионы людей

От загрязнения воздуха умирают миллионы людей

pixabay.com

Накапливаясь в организме, вредные микрочастицы PM 2.5 (продукты выбросов автотранспорта, угольных электростанций, предприятий тяжелой промышленности, домашнего отопления) провоцируют в первую очередь обострение легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, которые и приводят к летальным исходам.

Ученые из Стэндфордского университета подсчитали, что ограничительные меры в Китае на фоне вспышки COVID-19, вероятно, спасли жизни 77 тысяч человек, которые могли бы погибнуть в результате воздействия вредных микрочастиц от выбросов. При этом 73 тысячи из них – в возрасте свыше 70 лет.

Все благодаря временному снижению загрязнения после уменьшения транспортной и промышленной активности.

Эта цифра более чем в 20 раз превышает количество погибших в стране из-за коронавируса на данный момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 19 марта превысило 219 тысяч человек. На планете уже около 170 стран и территорий, где выявили заболевание.

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Тема
Коронавирус
Теги
Экология вирус
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