Наибольший телерадиохолдниг Беларуси объявил о забастовке: туда срочно прибыл ОМОН

Сотрудники Белтелерадиокомпании планируют присоединиться к бессрочной забастовке.

Как сообщает TUT.BY, в связи с этим вечером в субботу, 15 августа, к ним на разговор приехали председатель Совета Республики Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Кочанова в разговоре с сотрудниками БТ заявила, что 80% населения на выборах проголосовало за Лукашенко. Однако в ответ те, кто не голосовал за президента, подняли руки – таких в зале было большинство.

При этом под зданием собрались около тысячи человек с плакатами и флагами, они требовали честных выборов, скандировали "Правду!" и "Позор!" Выходящие из здания сотрудники рассказали, что "ничего нового не услышали" и "там была полная чушь, промывание мозгов".

В Белтелерадиокомпании объявили о забастовке. Фото - tut.by

В Белтелерадиокомпании объявили о забастовке. Фото - tut.by

В Белтелерадиокомпании объявили о забастовке. Фото - tut.by

Журналистка Дарья Войтович ранее сообщила, что к бессрочной забастовке готовы присоединиться более 300 сотрудников, сбор подписей продолжается.

Около 20:00 в здание вошли бойцы ОМОНа в масках, а в ста метрах находились бусы с силовиками. Также внутри здания заметили несколько десятков милиционеров со щитами.

В Белтелерадиокомпании объявили о забастовке. Фото - tut.by

В Белтелерадиокомпании объявили о забастовке. Фото - tut.by

В Белтелерадиокомпании объявили о забастовке. Фото - tut.by

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны. За действующего главу Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую – 10,1%.

После этого Тихановская заявила о намерении создать в Беларуси Координационный совет для обеспечения трансфера власти. В ЦИК заявили же, что присудить победу сопернице Лукашенко невозможно и пригрозили "потерей страны".