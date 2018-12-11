''Находились за 200 метров'': постпред Украины стал свидетелем теракта в Страсбурге

Постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, что во время стрельбы в центре Страсбурга он вместе с коллегами находился всего за 200 метров от места инцидента.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Facebook. Как уточнил он, сотрудники ведомства находились на официальном ужине.

"В Страсбурге теракт. Город замер… Так случилось, что на момент стрельбы мы были в 200 м. от места происшествия... Но наша спецслужба сработала быстро и вместе с французскими коллегами нас эвакуировали. За что спасибо", — написал он.

Постпред добавил, что в центральных районах много полиции, военных и вертолетов.

"Все перекрыто. В общем Страсбург ежегодно ждет такой атаки, потому что здесь известная Рождественская ярмарка. Дождались. Царство небесное погибшим, выздоровления раненым", - написал он, отметив, что о возможных украинцах среди жертв пока не сообщается.

Фото с места инцидента twitter.com/mnaEN

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чикаго произошла кровавая стрельба в больнице, в результате чего погибли четверо. Мужчина открыл огонь на парковке возле медучреждения, а затем забежал в здание, продолжая стрелять.