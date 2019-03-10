Награжден за захват Крыма: стало известно, кто погиб в авиакатастрофе в Африке

На борту самолета Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта в Эфиопии, было трое россиян, одного из которых наградили медалью за аннексию Крыма.

Об этом сообщает ТАСС. В Найроби летела супружеская пара из РФ Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Востриков.

По неподтвержденной информации, граждане России не покупали билеты на этот рейс. "По крайней мере, в московском офисе их не продавали", — уточнил заведующий консульским отделом дипмиссии Рашид Умяров.

Как уточняет телеграм-канал Baza, один из погибших, Александр Поляков 17 апреля 2014 года приказом Министра обороны России был награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма".

Екатерина и Александр Поляковы Скриншот из видео

В опубликованной фотографии сопроводительного документа к медали содержится информация о в/ч 13140 — 810-ой отдельной бригаде морской пехоты, которая дислоцируется в городе Севастополь Республики Крым и г. Темрюк Краснодарского края.

Baza

На видео, которое появилось в сети, его супруга рассказала, что они путешествовали из Кении в Малайзию. "Мы наконец-то добрались до лета и шлем вам солнце Азии туда в Russian Winter Cold", – сказала она на последних кадрах.

Третий погибший россиянин, Сергей Востриков, по рассказам его друзей, был инструктором по прыжкам в воздухе. Как уточняет 360, он часто путешествовал по России.

"Прыгал с парашютом, снимал видео, в бильярд играл. Не курил, не пил ничего, даже легкие алкогольные напитки никогда. О его поездке я ничего не знал, мне рассказали уже сейчас", – отметил знакомый погибшего.

Сергей Востриков Фото из соцсетей

Сергей Востриков Фото из соцсетей

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральной части Колумбии в субботу, 9 марта, произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли как минимум 12 человек.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!