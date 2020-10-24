Нагорный Карабах заявил о ракетном обстреле "столицы". Фото и видео

Дарья Дурова Мир 19:25, 24.10.2020

Самопровозглашенный Нагорный Карабах сообщил, что главный город "республики" – Степанакерт (Ханкенди) – подвергся обстрелу в ночь на 24 октября.

Видео последствий было опубликовано на YouTube-канале TVArtsakh, а также на сайте "Радио Свобода". О погибших или раненных не сообщается (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Карабаха отметили, что город подвергся обстрелу ночью из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Обстрел Степанакерта
Скриншот видео
Разрушения в городе
Скриншот видео

Пресс-секретарь "президента Арцаха" Ваграм Погосян на своей странице в Facebook показал фото тушения пожара, который начался из-за ракетного удара.

Тушение пожара в Степанакерте
Facebook / Ваграм Погосян
Как заявили в Карабахе, огонь вспыхнул в результате попадания ракеты
Facebook / Ваграм Погосян
Степанакерт обстреляли "Смерчами"
Facebook / Ваграм Погосян
Машина спасателей
Facebook / Ваграм Погосян
Скриншот

При этом Азербайджан информацию об обстреле Степанакерта пока не комментировал.

ЧИТАЙТЕ ВСЕ НОВОСТИ О КОНФЛИКТЕ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Карта конфликта вокруг Карабаха

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под полный контроль границы с Ираном.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Кипрская церковь признала автокефалию ПЦУ

Украинцы могут после увольнения еще почти год получать часть зарплаты: закон

Арахамия нашел в машине "жучок" для слежения. Фото

В Украине пельмени готовят из кожи, крыльев и костей: журналисты попали на производство

Забродский раскрыл угрозу реформы ВСУ, которую предложил Арахамия