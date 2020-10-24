Нагорный Карабах заявил о ракетном обстреле "столицы". Фото и видео

Самопровозглашенный Нагорный Карабах сообщил, что главный город "республики" – Степанакерт (Ханкенди) – подвергся обстрелу в ночь на 24 октября.

Видео последствий было опубликовано на YouTube-канале TVArtsakh, а также на сайте "Радио Свобода". О погибших или раненных не сообщается (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Карабаха отметили, что город подвергся обстрелу ночью из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Пресс-секретарь "президента Арцаха" Ваграм Погосян на своей странице в Facebook показал фото тушения пожара, который начался из-за ракетного удара.

При этом Азербайджан информацию об обстреле Степанакерта пока не комментировал.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под полный контроль границы с Ираном.