Азербайджан показал, как ударами с неба уничтожил боевую технику Армении

Дарья Дурова Мир 21:19, 17.10.2020 Обновлено: 21:21, 17.10.2020

Уничтожение армянской военной техники в Нагорном Карабахе и складов с боеприпасами показали на видео.

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Записями воздушных ударов 17 октября поделилась пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. Два ролика были опубликованы на YouTube-канале ведомства (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Момент взрыва склада боеприпасов Армении
Скриншот видео
Масштабы уничтожения показали вблизи
Скриншот видео

В подписях к видео уточняется,что авиаудары разгромили склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника, а также "очередную бронетехнику".

Один из ударов по технике Армении
Скриншот видео

Удар по военному складу:

Уничтожение техники:

Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

Карта конфликта вокруг Карабаха.
OBOZREVATEL

Как писал OBOZREVATEL, в азербайджанском городе Гянджа в результате ракетного обстрела были разрушены 20 жилых домов. Погибли пятеро гражданских, в том числе двое детей, еще 52 получили ранения.

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Мир

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