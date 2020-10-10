Азербайджан ударил с воздуха по "Градам" Армении. Видео атаки

Уничтожение армянской военной техники в Нагорном Карабахе азербайджанскими дронами сняли на видео.

Записью воздушных ударов 9 октября поделилась пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. Ролик был опубликован на YouTube-канале ведомства (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что беспилотники Bayraktar уничтожили армянские РСЗО БМ-21 "Град". На записи видно три таких атаки.

"В результате боевых действий частей азербайджанской армии уничтожено большое количество "Градов" противника", – сказано в подписи к видео.

Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

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