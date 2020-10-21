Азербайджан за сутки отбил 22 населенных пункта в Нагорном Карабахе

Войска Азербайджана 21 октября освободили 22 населенных пункта – один поселок и 21 село – в непризнанной республике Нагорный Карабах.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Twitter. Отметим, военные продолжают активное наступление на Армению – днем ранее, 20 октября, сообщалось о 25 отбитых населенных пунктах.

Глава государства рассказал, что азербайджанские войска установили контроль над селами Геджегезлю, Ашагы Сеидахмедли, Зяргяр Физулинского района, а также Бальянд, Папы, Тулус, Гаджилы и Тинли Джебраильского района.

Кроме того, оккупанты изгнаны из поселка Миндживан и сел Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Учнуджю Агалы, Хаджаллы, Гырах Мушлан, Удгюн, Турабад, Ичери Мюшлан, Маликли, Джахангирбейли, Бахарлы Зангиланского района.

"Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах – это Азербайджан", – написал азербайджанский лидер.

Сообщения Ильхама Алиева в Twitter Скриншот

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Карта конфликта

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль 13 сел в Джебраильском районе непризнанного Карабаха.