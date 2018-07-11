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Евгений Платон
Евгений Платон
БизнесменВсе статьи автора

"Наезд" Трампа на НАТО: мифы и реальность

6.5т

О вкладах стран-членов НАТО в общую безопасность через затраты на оборону в 2017 году.

Оставлю пока без комментариев слова Трампа о том, что ФРГ финансирует режим Путина, покупая у него нефть и газ, и одновременно требует от США защиты от него.

Мысль вполне здравая, и если Трамп начнет активно ее проводить в жизнь, то такая политика США не просто заблокирует строительство "Северного потока 2", но и станет шагом к эмбарго на экспорт российской нефти и газа.

Трамп постоянно упрекает европейских союзников по НАТО, что те тратят на оборону в процентах своего ВВП несравнимо меньше США и таким образом обеспечивают свою безопасность за счет Америки.

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Европейцев возмущает тон этих заявлений, но они и сами в последнее время много говорят о необходимости больше тратить на оборону.

Особенно энергично к этому призывают союзников страны, которые граничат с Россией и Великобритания.

Перед саммитом НАТО Дональд Трамп снова выдал серию твитов о военных расходах:

"Соединенные Штаты тратят намного больше, чем любая другая страна. Это нечестно, это неприемлемо. Эти страны увеличивают свой вклад с тех пор, как я занял свой пост, но нужно делать гораздо больше. Германия тратит 1%, США - 4%, и Европа получает от НАТО гораздо больше, чем США", - написал Трамп 9 июля.

В первые месяцы пребывания на посту президента Трамп формулировал ту же мысль о дисбалансе в расходах на оборону совсем иначе: он утверждал, что США платят в бюджет НАТО намного больше всех остальных, и поэтому эти остальные члены будто бы должны Соединенным Штатам большие деньги.

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На самом деле никакого "бюджета НАТО" нет. Точнее, есть бюджет центрального аппарата альянса и его совместных проектов, но он составляет всего около двух миллиардов долларов в год, и Трамп явно не его имел в виду.

Остальные же военные расходы каждая страна определяет для себя самостоятельно, и другим странам альянса ничего в буквальном смысле не должна - кроме добровольно взятых на себя обязательств.

Прямыми дополнительными расходами США на безопасность Европы в последние годы можно считать расходы на "Европейскую инициативу по сдерживанию". По этой программе на размещение дополнительных частей США в Европе, их ротацию, учения, создание складов техники и прочее в 2018 году будут потрачены 4,6 млрд долларов США, а в 2019 году - 6,5 млрд долларов.

Однако, когда президент Обама в 2014 году объявил об этой программе из-за аннексии Крыма агрессивного поведения России в отношении Украины, то никакими условиями ее не обставлял.

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Обама, как и очень многие другие политики, полагал, что для США стратегически важно и выгодно поддерживать союзников и союзнические отношения в Европе.

Что касается повышения военных расходов, то еще на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году - задолго до Трампа, в связи с аннексией Россией Крыма и развязыванием войны на юго-востоке Украины - члены НАТО пообещали друг другу в течение десяти лет довести их до 2% от ВВП.

Вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в этом году норму в 2% выполнят семь европейских стран альянса: Британия, Греция, Эстония, Польша, Латвия, Литва и Румыния. Первые три тратили на оборону больше 2% ВВП и в предыдущие годы.

По прогнозам, к 2024 году оборонные расходы превысят 2% не у всех 29 нынешних членов НАТО, а только у 15 - об этом говорилось в феврале на встрече министров обороны альянса.

Трамп прав в одном: военные расходы европейских членов альянса растут три последних года, но растут недостаточно быстро и растут не у всех - планку в 2% преодолели, прежде всего, страны, граничащие с Россией.

В НАТО же опасаются подвоха со стороны самого Трампа:

"Союзники по НАТО опасаются, что недружелюбно настроенный к ним американский президент смягчит отношения с Путиным, порушив тем самым весь сложившийся после войны миропорядок.

Европейские союзники опасаются, что сразу после саммита НАТО, обещающего быть трудным и полным упреков в адрес производящих слишком много Audi и слишком мало танков немцев, президент США, поддавшись на смутные обещания о грядущей разрядке, отменит военные учения в Европе, а то и решится на что-нибудь хуже.

Хуже может означать раздел сфер влияния, что для начала может привести к де-факто признанию аннексии Крыма и особой роли России на постсоветском пространстве.

Россия может предложить согласие на нейтралитет Украины и Грузии - то есть возможность для них свободного выбора экономического, но не военного партнерства.

Бесконечные заклинания о верности атлантизму, не говоря уже о нервическом британском напоминании об "особых отношениях" мало помогут в противостоянии Трампу и Путину.

Все это легко может быть отброшено самовольным бизнесменом, не осознающим, что он вступил на малознакомую и опасную для себя территорию", - к такому выводу приходит в сегодняшней статье в Times британский историк и писатель Майкл Бёрли.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил, что Североатлантический союз устарел.

Но даже самые отъявленные пессимисты знают, что НАТО - самый могущественный военный альянс в мире, и он устоит.

Ближайшие несколько дней будут нервными, но НАТО как организация слишком важна и слишком нужна, чтобы так просто распасться.

Не говоря уже о том, что американские военные ценят НАТО и будут противостоять любым попыткам Трампа выйти из альянса. При всем желании это будет для него не так просто.

"Почти неограниченная внутри страны власть американского президента на НАТО не распространяется, и изменить ситуацию росчерком пера он не сможет, - сказал бывший американский посол в НАТО Дуглас Лют. - Это международное обязательство страны, ратифицированное большинством в две трети сенаторов, и только на таком же уровне его можно изменить".

"Могут возникать множество краткосрочных коалиций, но ничто не может сравниться с постоянным союзом, каким является НАТО", - заявил экс-генеральный секретарь альянса лорд Робертсон.

Разумеется, реформирование НАТО и осознание меняющейся роли альянса в современном мире абсолютно необходимо, но слухи о его кончине явно преувеличены даже если они и исходят из Кремля.

На диаграмме: затраты на оборону в миллионах долларов и в процентах от ВВП.

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Евгений ПлатонЕвгений Платон
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
Источник
Источник:Facebook Евгения Платона
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