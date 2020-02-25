Наезд на толпу в Германии: количество раненых возросло до 60 человек, 18 - дети

Количество пострадавших на карнавале в немецком городе Фолькмарсен, когда автомобиль врезался в толпу, выросло в два раза – до 60 человек.

Среди раненых также 18 детей, сообщили в полиции федеральной Земли Гессен.

Скриншот видео с сайта hessenschau.de

Полиция еще не установила мотив подозреваемого. Правоохранители призвали свидетелй присылать им фото и видео с места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 24 февраля, в городе Фолькмарсен (Германия) во время карнавала автомобиль Mercedes въехал в толпу людей.

Изначально было известно о более 30 пострадавших, треть из которых составляли дети.

Водителя задержали, им оказался 29-летний гражданин Германии.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся