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Брали штурмом Донбасс: СБУ рассекретила списки тайного отряда Путина. Фото наемников

7.3тЧитать материал на украинском

Служба безопасности Украины опубликовала списки членов российской частной военной компании "Вагнера", которые участвовали в подавлении антиправительственных протестов в Судане.

Указывается, что эти же люди ранее были направлены на штурм Донбасса и множество других спецопераций. Всего рассекретили 149 имен, сообщают в пресс-службе СБУ.

"Серия и номера загранпаспортов наемников ЧВК "Вагнера", а также место их оформления еще раз подтверждают – это тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ. Остается только услышать от официальных лиц РФ, какой именно "шпиль" в Судане или ЦАР они посещали", – отметил глава СБУ Василий Грицак.

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СБУ рассекретила списки тайного отряда Путина

Военное обозрение

"Анализ паспортных данных более тысячи сотрудников ЧВК "Вагнера" свидетельствует, что подавляющее большинство документов российских наемников оформлялась централизованно в Москве подразделением Федеральной миграционной службы РФ, который также выдавал документы прикрытия и для офицеров ГУ ГШ ВС РФ "Петрова" и "Боширова" – исполнителей химической атаки в британском Солсбери", – заявили в СБУ.

СБУ рассекретила списки тайного отряда Путина

Пресс-служба СБУ

СБУ рассекретила списки тайного отряда Путина

Пресс-служба СБУ

Нашлись подтверждения и роли так называемого "повара Путина" владельца ЧВК "Вагнера" Егора Пригожина. По данным СБУ, именно через его компанию ООО "М Инвест" осуществлялся заказ авиабилетов для российских наемников в африканские страны.

Егор Пригожин

Егор Пригожин

ТАСС

Отмечается, что СБУ также установлено, что в состав африканских ротаций ЧВК "Вагнера" российской военной разведкой направлялись и граждане из других стран: Беларуси, Молдовы, а также поддерживаемых Россией самопровозглашенных республик и аннексированного Крыма.

СБУ рассекретила списки тайного отряда Путина

Пресс-служба СБУ

СБУ рассекретила списки тайного отряда Путина

Пресс-служба СБУ

В СБУ также заявили, что более 90% африканского контингента наемников в 2014-2015 годах принимали участие в военной агрессии против Украины, в частности – штурмах Луганского аэропорта и г. Дебальцево, а впоследствии были направлены в ЦАР.

СБУ рассекретила списки тайного отряда Путина

Пресс-служба СБУ

СБУ рассекретила списки тайного отряда Путина

Пресс-служба СБУ

СБУ рассекретила списки тайного отряда Путина

Пресс-служба СБУ

СБУ рассекретила списки тайного отряда Путина

Пресс-служба СБУ

СБУ рассекретила списки тайного отряда Путина

Пресс-служба СБУ

Появилась информация и о бывших украинских офицерах, которые перешли на сторону российских оккупантов и были направлены в Судан для создания "пункта военно-технического обеспечения ВМФ РФ".

СБУ рассекретила списки тайного отряда Путина

Было установлено, что одним из направлений пополнения ЧВК "Вагнера" является привлечение российскими спецслужбами близких родственников российских наемников. В общем СБУ задокументировано более 112 человек, для которых "русский бизнес на крови" стал семейным делом.

СБУ рассекретила списки тайного отряда Путина

Как известно, "Вагнер" — российская частная военная компания. Группа действовала на территории Украины, а затем Сирии с 2014 года. В июне 2017 года ЧВК "Вагнера" была включена в санкционный список США.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Василий Грицак
Место
Россия
Тег
СБУ
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Путин лично сообщил Грицаку списки его наёмников. Гончаренко, Луценко, Берёза, Грицак... есть ещё кто тупее ?
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Никто не смог, а сбу смогли. Какие молодцы. Обоз, тебе не стыдно печатать подобную чушь?
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Какое ЧУК? Все это просто лохотрон. Отряды специального назначения российской армии под руководством офицеров россии. А ЧВК для отмазки! За регулярные армейские подразделения на чужой территории светит Гааги, а так я не я и хата не моя. Какие то частники, к которым россия не имеет никакого отношения.
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