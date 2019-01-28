Брали штурмом Донбасс: СБУ рассекретила списки тайного отряда Путина. Фото наемников

Служба безопасности Украины опубликовала списки членов российской частной военной компании "Вагнера", которые участвовали в подавлении антиправительственных протестов в Судане.

Указывается, что эти же люди ранее были направлены на штурм Донбасса и множество других спецопераций. Всего рассекретили 149 имен, сообщают в пресс-службе СБУ.

"Серия и номера загранпаспортов наемников ЧВК "Вагнера", а также место их оформления еще раз подтверждают – это тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ. Остается только услышать от официальных лиц РФ, какой именно "шпиль" в Судане или ЦАР они посещали", – отметил глава СБУ Василий Грицак.

Военное обозрение

"Анализ паспортных данных более тысячи сотрудников ЧВК "Вагнера" свидетельствует, что подавляющее большинство документов российских наемников оформлялась централизованно в Москве подразделением Федеральной миграционной службы РФ, который также выдавал документы прикрытия и для офицеров ГУ ГШ ВС РФ "Петрова" и "Боширова" – исполнителей химической атаки в британском Солсбери", – заявили в СБУ.

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

Нашлись подтверждения и роли так называемого "повара Путина" владельца ЧВК "Вагнера" Егора Пригожина. По данным СБУ, именно через его компанию ООО "М Инвест" осуществлялся заказ авиабилетов для российских наемников в африканские страны.

Егор Пригожин ТАСС

Отмечается, что СБУ также установлено, что в состав африканских ротаций ЧВК "Вагнера" российской военной разведкой направлялись и граждане из других стран: Беларуси, Молдовы, а также поддерживаемых Россией самопровозглашенных республик и аннексированного Крыма.

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

В СБУ также заявили, что более 90% африканского контингента наемников в 2014-2015 годах принимали участие в военной агрессии против Украины, в частности – штурмах Луганского аэропорта и г. Дебальцево, а впоследствии были направлены в ЦАР.

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

Появилась информация и о бывших украинских офицерах, которые перешли на сторону российских оккупантов и были направлены в Судан для создания "пункта военно-технического обеспечения ВМФ РФ".

Было установлено, что одним из направлений пополнения ЧВК "Вагнера" является привлечение российскими спецслужбами близких родственников российских наемников. В общем СБУ задокументировано более 112 человек, для которых "русский бизнес на крови" стал семейным делом.

Как известно, "Вагнер" — российская частная военная компания. Группа действовала на территории Украины, а затем Сирии с 2014 года. В июне 2017 года ЧВК "Вагнера" была включена в санкционный список США.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Стало известно, что российские наемники активно наращивают свое присутствие на Африканском континенте.

Служба безопасности Украины установила наемников ЧВК "Вагнера", которые могут быть причастны к убийству российских журналов в ЦАР.

Глава комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман хуторского казачьего общества "Ховрино" Евгений Шабаев рассказал, что жизнь наемников ЧВК "Вагнера" не ценится, их используют в качестве "пушечного мяса".

Наемники "Вагнера" засветились в Венесуэле, куда якобы прибыли для охраны друга Путина – президента Николаса Мадуро.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!