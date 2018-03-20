"Надо цитировать дословно": в Кремле отреагировали на "д*билов" Макаревича

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отказался обсуждать высказывания лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, который заявил, что государственная пропаганда, делает из россиян "злобных дебилов".

Спикер Кремля попросил журналистов обратить внимание на точность цитирования, передает "РИА Новости".

"Вы неправильно процитировали. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно. А в целом – это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении", – сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высказывания Макаревича.

Напомним, посетив США, артист опубликовал в сети несколько фото, при этом сравнил американцев и россиян.

"Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", – отметил Макаревич.

Артист также заявил, что государственная пропаганда в России напоминает работу с двадцать пятым кадром, который превращает людей в "злобных дебилов".

При этом на вопрос, как спасти людей от пропаганды, Макаревич в шутку предложил спилить Останкинскую башню. Пост певца в соцсети собрал более 3 тыс. лайков, несколько сотен репостов и десятки солидарных комментариев.

Как сообщал "Обозреватель", ранее певец Юрий Лоза жестко ответил Макаревичу, заявив, что в РФ есть доброжелательные люди.