Надоело врать? Российские наемники после Сирии и Донбасса выдвинули Путину требование

Российские ЧВК "Патриот", "ЧВК Вагнера", которые воевали в Сирии и на Донбассе, потребовали от главы РФ Владимира Путина предоставить им статус участников боевых действий.

Об этом говорится в соответствующем обращении организаций, в котором они подчеркивают, что "не имеют никакой социальной, реабилитационной, экономической поддержки со стороны государства", передает "Радио Свобода".

"При этом данные руководители частных военных компаний ("Патриот", "Вагнер" и др.) получают государственные награды из рук лично президента РФ. В рамках межгосударственных переговоров аффилированные структуры руководства ЧВК получают выгодные экономические контракты", - жалуются наемники.

Боевики частных военных компаний также утверждают, что они находятся на особом учете в МВД и ФСБ РФ и постоянно подвергаются проверкам. А семьи погибших наемников при этом, ввиду отсутствия правовых механизмов, вынуждены замалчивать факт участия родных в ЧВК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России функционирует центр специальной боевой подготовки "Волк", где тренируют так называемых добровольцев для участия в боевых действиях в различных горячих точках.