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Надоело врать? Российские наемники после Сирии и Донбасса выдвинули Путину требование

7.9тЧитать новость на украинском

Российские ЧВК "Патриот", "ЧВК Вагнера", которые воевали в Сирии и на Донбассе, потребовали от главы РФ Владимира Путина предоставить им статус участников боевых действий.

Об этом говорится в соответствующем обращении организаций, в котором они подчеркивают, что "не имеют никакой социальной, реабилитационной, экономической поддержки со стороны государства", передает "Радио Свобода".

"При этом данные руководители частных военных компаний ("Патриот", "Вагнер" и др.) получают государственные награды из рук лично президента РФ. В рамках межгосударственных переговоров аффилированные структуры руководства ЧВК получают выгодные экономические контракты", - жалуются наемники.

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Боевики частных военных компаний также утверждают, что они находятся на особом учете в МВД и ФСБ РФ и постоянно подвергаются проверкам. А семьи погибших наемников при этом, ввиду отсутствия правовых механизмов, вынуждены замалчивать факт участия родных в ЧВК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России функционирует центр специальной боевой подготовки "Волк", где тренируют так называемых добровольцев для участия в боевых действиях в различных горячих точках.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтКонфликт в Сирии
Место
Россия
Объект
ЧВК Вагнер
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Убийцы затребовали социальных гарантий от государства-убийцы! Более, чем забавно!
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Радио Свобода передаёт, ну понятно
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Daks Viktor
Daks Viktor
Ви панове найманці лише гарматне м'ясо для Путіна і його кліки. Захотілось мати статус учасника бойових дій? За, що? Зате, що ви поїхали кудись вбивати чужі народи? Є дуже хороша давня пісня, - Крестики нолики.. Це якраз вона про вас.
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Мила Людмила
Мила Людмила
Кастрюлев Мыкола, дебильное ты создание и мацковское быдло..
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Daks Viktor, чужи народи поехало убивать галичанское быдло на Донбасс
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