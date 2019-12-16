"Надо немедленно остановить!" В США обнародовали громкие обвинения против Трампа

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США обосновал причины громких обвинений против президента Дональда Трампа.

Как сообщает "Укринформ", об этом говорится в отчете комитета, в котором насчитывается 658 страниц, относительно импичмента американского лидера.

"Мы не можем полагаться на последующие выборы как на средство противостояния противоправным действиям президента в то время, как президент угрожает честному проведению выборов. Мы должны действовать немедленно", – сказано в документе.

В частности, Трамп обвиняется в том, что "поставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности, свободных и честных выборов, системы сдерживания и противовесов".

В Конгрессе обосновали обвинения против Трампа

"Он совершил злонамеренные действия, которые продолжит совершать, если его не остановить", – говорится в отчете.

Юридический комитет также считает, что обращение Трампа с просьбой об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года и последующие попытки заблокировать расследование Палаты представителей является причиной для импичмента.

По словам авторов, перед выборами американский лидер "выбрал определенную модель поведения" и "скорее всего, продолжит этот путь". Также в юридическом комитете заявили, что личный адвокат Трампа ездил в Украину, чтобы "способствовать фиктивному расследованию относительно деятельности политических конкурентов президента".

Дональд Трамп ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!