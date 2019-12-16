"Надо немедленно остановить!" В США обнародовали громкие обвинения против Трампа

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США обосновал причины громких обвинений против президента Дональда Трампа.
Как сообщает "Укринформ", об этом говорится в отчете комитета, в котором насчитывается 658 страниц, относительно импичмента американского лидера.
"Мы не можем полагаться на последующие выборы как на средство противостояния противоправным действиям президента в то время, как президент угрожает честному проведению выборов. Мы должны действовать немедленно", – сказано в документе.
В частности, Трамп обвиняется в том, что "поставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности, свободных и честных выборов, системы сдерживания и противовесов".
В Конгрессе обосновали обвинения против Трампа
"Он совершил злонамеренные действия, которые продолжит совершать, если его не остановить", – говорится в отчете.
Юридический комитет также считает, что обращение Трампа с просьбой об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года и последующие попытки заблокировать расследование Палаты представителей является причиной для импичмента.
По словам авторов, перед выборами американский лидер "выбрал определенную модель поведения" и "скорее всего, продолжит этот путь". Также в юридическом комитете заявили, что личный адвокат Трампа ездил в Украину, чтобы "способствовать фиктивному расследованию относительно деятельности политических конкурентов президента".
Дональд Трамп
ВВС
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.
Комитет по разведке Конгресса США обнародовал отчет по делу об импичменте президента Дональда Трампа, предъявив ему обвинения в злоупотреблении властью.
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