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2 апреля • обновлено в 23:36
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"Надо есть масло!" Лукашенко озвучил новый метод борьбы с коронавирусом

4.6т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло для того, чтобы организм лучше противостоял коронавирусу.

Как передает Tut.by его слова, также необходимо чаще бывать на свежем воздухе и заниматься спортом.

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"Сливочное масло надо сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый, говорит, наверное, не дурак. Из опыта своего его в этом поддерживаю", – сказал Лукашенко.

"Надо себя защитить от опасности. Спортом заниматься надо и на свежем воздухе быть", – добавил он.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко предложил бороться с коронавирусом водкой.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Беларусь
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Рецепт от Бацьки , бахнул самагоночки закусил маслицем и все ок)
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Карантин, не, не слышал. Следующим лекарством будет картошечка
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