"Надо есть масло!" Лукашенко озвучил новый метод борьбы с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло для того, чтобы организм лучше противостоял коронавирусу.
Как передает Tut.by его слова, также необходимо чаще бывать на свежем воздухе и заниматься спортом.
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"Сливочное масло надо сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый, говорит, наверное, не дурак. Из опыта своего его в этом поддерживаю", – сказал Лукашенко.
"Надо себя защитить от опасности. Спортом заниматься надо и на свежем воздухе быть", – добавил он.
Александр Лукашенко
Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко предложил бороться с коронавирусом водкой.
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