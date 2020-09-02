Над Землей взошла Кукурузная Луна. Фото явления с разных уголков планеты
Жители Земли 2 сентября смогли наблюдать первое полнолуние в сентябре, которое называется Кукурузная Луна.
Снимки явления опубликовали из разных уголков планеты (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).
Кукурузной Луной (или Луна Урожая) его называли индейцы, поскольку как раз в это время в Северной Америке начинали собирать початки кукурузы.
Считается, что в полнолуние могут происходить разные мистические события, поэтому важные дела и решения люди откладывали на другие дни.
Также в этот период якобы сложно объективно оценивать ситуацию, поэтому не стоит делать поспешных выводов.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, чего нельзя делать Кукурузное полнолуние.