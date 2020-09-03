Над Землей взошла Кукурузная Луна. Фото явления с разных уголков планеты

Жители Земли 2 сентября смогли наблюдать первое полнолуние в сентябре, которое называется Кукурузная Луна.

Снимки явления опубликовали из разных уголков планеты (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

Кукурузная Луна в графстве Кент.

Кукурузной Луной (или Луна Урожая) его называли индейцы, поскольку как раз в это время в Северной Америке начинали собирать початки кукурузы.

Кукурузная Луна в заливе Уэймут, Великобритания.

Считается, что в полнолуние могут происходить разные мистические события, поэтому важные дела и решения люди откладывали на другие дни.

Кукурузная Луна с мыса Хенгистбери-Хэд в Великобритании.

Также в этот период якобы сложно объективно оценивать ситуацию, поэтому не стоит делать поспешных выводов.

Кукурузная Луна в Алдене, штат Миннесота. Twitter Mark Tarello

Кукурузная Луна в Герден-Сити, штат Айдахо. Twitter Ed Piotrowski

Кукурузная Луна со Статен-Айленда. Twitter The Ignorant Traveler

Кукурузная Луна в Нью-Йорке.

Как Кукурузную Луну видели жители Нью-Йорка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, чего нельзя делать Кукурузное полнолуние.

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