Над Землей взошла Кукурузная Луна. Фото явления с разных уголков планеты

Кукурузная Луна в Нью-Йорке.
Жители Земли 2 сентября смогли наблюдать первое полнолуние в сентябре, которое называется Кукурузная Луна.
Снимки явления опубликовали из разных уголков планеты (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).
Кукурузная Луна в графстве Кент.
Кукурузной Луной (или Луна Урожая) его называли индейцы, поскольку как раз в это время в Северной Америке начинали собирать початки кукурузы.
Кукурузная Луна в заливе Уэймут, Великобритания.
Считается, что в полнолуние могут происходить разные мистические события, поэтому важные дела и решения люди откладывали на другие дни.
Кукурузная Луна с мыса Хенгистбери-Хэд в Великобритании.
Также в этот период якобы сложно объективно оценивать ситуацию, поэтому не стоит делать поспешных выводов.
Кукурузная Луна в Алдене, штат Миннесота. Twitter Mark Tarello
Кукурузная Луна в Герден-Сити, штат Айдахо. Twitter Ed Piotrowski
Кукурузная Луна со Статен-Айленда. Twitter The Ignorant Traveler
Кукурузная Луна в Нью-Йорке.
Как Кукурузную Луну видели жители Нью-Йорка.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, чего нельзя делать Кукурузное полнолуние.
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