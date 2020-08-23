Над Японией заметили падение "светящегося белого шара". Видео

В небе над Токио (Япония) местные жители зафиксировали неизвестное небесное тело. Оно пролетало справа налево, а приблизившись к земле, погасло.

Очевидцы засняли это событие, видео было опубликовано в Youtube. Также падение зафиксировали камеры наблюдения на автомобилях и в частных домах в нескольких районах Токио и городах соседней префектуры Канагава (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Дайчи Фудзи, хранитель астрономического Музея города Хирацука в префектуре Канагава, сделал снимки с помощью камеры, установленной в его доме в Хирацуке. По его словам, по Южному небу двигалась светящаяся белая сфера, пишут "Известия".

Проанализировав траекторию полета болида, Фудзи предположил, что он мог упасть в Тихий океан или на полуостров Босо на востоке острова Хонсю.

По оценке специалистов, объект летел со скоростью около 15 километров в секунду.

Такое же небесное тело было замечено ранее, 2 июля, над Канто, а в префектуре Тиба нашли его фрагмент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в небе над Киевом заметили облако, по форме напоминающее ядерный гриб.