Над Тихим океаном в Boeing попала молния: самолет экстренно сел

В Японии Boeing 747 экстренно сел в аэропорт Токио из-за молнии, попавшей в фюзеляж.

Происшествие с грузовым самолетом компании Japan Cargo Airlines случилось в ночь на понедельник, 27 июля, над Тихим океаном, сообщает NHK.

Судно направлялось в город Анкоридж на Аляске. Отмечается, что ЧП произошло на высоте 6,7 километров. На борту находились пять членов экипажа, никто не пострадал.

Специалисты начали проверку самолета на предмет повреждений.

Как писал OBOZREVATEL ранее,расшифровка самописцев самолета "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение в Иране, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты.