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1 марта • обновлено в 12:20
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Над Сирией сбили турецкий беспилотник: все детали

13т
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В сирийском городе Серакиб 1 марта был сбит беспилотник турецкого производства, который сначала приняли за боевой самолет.

По предварительным данным, авиация боролась с турецкими беспилотниками в воздухе над Идлибом. Об этом сообщают местные СМИ, распространяя видео, которое было опубликовано в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что он сбит из ПЗРК, с турецкого наблюдательного пункта под Серакибом.

Над Сирией сбили военный самолет и дрон

Над Сирией сбили военный самолет и дрон

t.me/infantmilitario

Также сообщается, что во время атаки был сбит дрон-разведчик "Орлан-10".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Турция завершила подготовку к военной операции в зоне деэскалации в Идлибе и заявила о готовности к выполнению своей миссии – достижения полной победы.

  • В сирийской провинции Идлиб 27 февраля в результате атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители.

  • В ответ на гибель своих военных в Сирии турецкая армия нанесла сокрушительный удар по войскам диктатора Башара Асада в Идлибе. У САА огромные потери в технике и живой силе.

  • По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, их авиация и артиллерия поразили более 200 целей и 329 солдат из войск Асада в Идлибе.

  • Глава России Владимир Путин созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, принеся соболезнования в связи с гибелью солдат ВС Турции в Сирии.

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал, чтобы глава России Владимир Путин не вмешивался в военный конфликт в Сирии. При этом лидер турков отметил, что они ввели войска по приглашению сирийского народа.

  • Стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Всё, небо закрыто и даже воробьи будут ходить пешком.
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Питон Каа
Питон Каа
Перемога опять обернулась зрадой. С турецкого наблюдательного пункта сбили турецкий же беспилотник. А кто бы мог это сделать с турецкого наблюдательного пункта? Неужели сами турки?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
По ходу рагулики по турецкому беспилотнику радостно попрыгали,це не по побратимски.
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