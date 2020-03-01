Над Сирией сбили турецкий беспилотник: все детали

В сирийском городе Серакиб 1 марта был сбит беспилотник турецкого производства, который сначала приняли за боевой самолет.

По предварительным данным, авиация боролась с турецкими беспилотниками в воздухе над Идлибом. Об этом сообщают местные СМИ, распространяя видео, которое было опубликовано в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что он сбит из ПЗРК, с турецкого наблюдательного пункта под Серакибом.

Над Сирией сбили военный самолет и дрон t.me/infantmilitario

Также сообщается, что во время атаки был сбит дрон-разведчик "Орлан-10".

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