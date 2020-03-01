Над Сирией сбили турецкий беспилотник: все детали

В сирийском городе Серакиб 1 марта был сбит беспилотник турецкого производства, который сначала приняли за боевой самолет.
По предварительным данным, авиация боролась с турецкими беспилотниками в воздухе над Идлибом. Об этом сообщают местные СМИ, распространяя видео, которое было опубликовано в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что он сбит из ПЗРК, с турецкого наблюдательного пункта под Серакибом.
Над Сирией сбили военный самолет и дрон
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Также сообщается, что во время атаки был сбит дрон-разведчик "Орлан-10".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Турция завершила подготовку к военной операции в зоне деэскалации в Идлибе и заявила о готовности к выполнению своей миссии – достижения полной победы.
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