Над Швейцарией образовалась "алмазная пыль". Фото редкого явления

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
2,1 т.
Солнечное гало над Швейцарией

На востоке Швейцарии недалеко от города Давос образовалось солнечное гало – атмосферное оптическое явление, которое возникает на парящих в воздухе кристаллах льда ("алмазная пыль").

Его жители страны могли наблюдать 13 декабря. Соответствующие снимки на своей странице в Facebook опубликовал синоптик Игорь Кибальчич (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Солнечное гало над Швейцарией.

Он подчеркнул, что на снимках также видны и очень редкие формы гало: дуга Хастингса, Вегенера, Моиланена, солнечная и субсолнечная петли.

Жители Швейцарии могли наблюдать "алмазную пыль".
Солнечное гало над Швейцарией.

"Благодаря различной форме и ориентации кристаллов (пластинки, призмы), на снимках видно множество дуг и петель, среди которых есть и очень редкие, такие как дуга Хастингса, Вегенера, Моиланена (М-дуга), солнечная и субсолнечная петли. В общем, постарался выделить на снимках все присутствующие виды", – отметил Кибальчич.

На фото отметили виды солнечного гало.
Некоторые виды гало очень редкие.
На фото отмечены некоторые редкие виды гало.
Facebook Игоря Кибальчича.

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Швейцария