Над Швейцарией образовалась "алмазная пыль". Фото редкого явления

На востоке Швейцарии недалеко от города Давос образовалось солнечное гало – атмосферное оптическое явление, которое возникает на парящих в воздухе кристаллах льда ("алмазная пыль").

Его жители страны могли наблюдать 13 декабря. Соответствующие снимки на своей странице в Facebook опубликовал синоптик Игорь Кибальчич (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Он подчеркнул, что на снимках также видны и очень редкие формы гало: дуга Хастингса, Вегенера, Моиланена, солнечная и субсолнечная петли.

"Благодаря различной форме и ориентации кристаллов (пластинки, призмы), на снимках видно множество дуг и петель, среди которых есть и очень редкие, такие как дуга Хастингса, Вегенера, Моиланена (М-дуга), солнечная и субсолнечная петли. В общем, постарался выделить на снимках все присутствующие виды", – отметил Кибальчич.

Как сообщал OBOZREVATEL, астрономы засняли уникальную звезду J005311, которая образовалась в результате слияния двух "мертвых" звезд – белых карликов. По их словам, такие небесные тела встречаются очень редко.