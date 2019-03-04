Над Россией нависла смертоносная угроза: о чем речь

Для Российской Федерации реальную угрозу представляют ракеты Китая.

Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что КНР необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает Focus.

"Россия должна быть заинтересована в том, чтобы вовлечь Китай в договор о разоружении, потому что как российские ракеты представляют угрозу для Европы, так и китайские – для России", – подчеркнула она.

Напомним, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, предназначенные для поставки в Китай, пришлось ликвидировать из-за того, что они попали в шторм.

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