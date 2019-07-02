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"Начнется авиаподдержка": у Соловьева пригрозили разбомбить Донбасс

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Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил массированным вторжением российской армии на Донбасс. Гость его студии, в свою очередь, и вовсе заявил, что все это будет сопровождаться авиабомбардировками.

Наглыми планами по уничтожению чужого государства рупоры путинской пропаганды поделились в эфире программы "Вечер с Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Я вам скажу точно, где стоит российская армия, – в Крыму! И ни одного выстрела в сторону Крыма! Если бы стояли там войска, на Донбассе, вы бы ни разу не выстрелили в сторону. Вы что считаете, что если наши войска войдут, они голые, что ли, войдут? Если наши войска войдут на Донбасс, они войдут не голые. Хрен вы тогда хоть разок в ту сторону стрельнете!" – начал агрессивные выпады Соловьев, пафосно преувеличивая мощь армии оккупантов.

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Его угрозы тут же подхватил еще один одиозный пропагандист Владимир Корнилов. "Начнется авиаподдержка", – ухмыляясь, добавил он.

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Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Он не угрожал, а назвал враньем утвержение чубатых о наличии российских войск на Украине.
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Невменяемые идиоты!!!
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