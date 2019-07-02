"Начнется авиаподдержка": у Соловьева пригрозили разбомбить Донбасс

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил массированным вторжением российской армии на Донбасс. Гость его студии, в свою очередь, и вовсе заявил, что все это будет сопровождаться авиабомбардировками.

Наглыми планами по уничтожению чужого государства рупоры путинской пропаганды поделились в эфире программы "Вечер с Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Я вам скажу точно, где стоит российская армия, – в Крыму! И ни одного выстрела в сторону Крыма! Если бы стояли там войска, на Донбассе, вы бы ни разу не выстрелили в сторону. Вы что считаете, что если наши войска войдут, они голые, что ли, войдут? Если наши войска войдут на Донбасс, они войдут не голые. Хрен вы тогда хоть разок в ту сторону стрельнете!" – начал агрессивные выпады Соловьев, пафосно преувеличивая мощь армии оккупантов.

Его угрозы тут же подхватил еще один одиозный пропагандист Владимир Корнилов. "Начнется авиаподдержка", – ухмыляясь, добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соловьев пригрозил украинским патриотам физическим уничтожением российскими "добровольцами".

Также он заявил, что если России не понравится политика, которую будет в дальнейшем вести Украина, то она может оккупировать все ее территории до Карпатских гор.

Ранее рупор Кремля выражал уверенность в том, что боевые действия на Донбассе закончатся только тогда, когда Россия получит контроль над всей территорией Украины.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал