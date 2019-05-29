"Начнем с чистого листа": соратница Путина заговорила о мире с Украиной

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что страна-агрессор настроена на возвращение к добрососедским отношениям с Украиной.

Более того, она призвала Киев начать все "с чистого листа". Такую риторику одиозная соратница президента РФ Владимира Путина озвучила в интервью ТАСС.

"Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", – сказала Матвиенко.

Она убеждена, что добиться этой цели можно только в случае взаимной заинтересованности. Спикер Совфеда добавила, что Москва якобы открыта к диалогу и знает, что такой же запрос существует и в украинском обществе.

Валентина Матвиенко ТАСС

"И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения. Это мандат доверия народа, который хочет мира на Донбассе, который устал от нагнетаемой русофобии, от действий националистов и так далее. Конечно, действующим украинским депутатам сейчас не до этого, они все озабочены подготовкой к выборам", – сказала Матвиенко.

Подытоживая, она выразила мнение, что Украина сейчас якобы находится "в тяжелейшем положении", и пригласила депутатов Верховной Рады в Межпарламентскую ассамблею СНГ. "Хлопнуть дверью – легче всего. Двери Межпарламентской ассамблеи СНГ открыты для Верховной Рады и ее депутатов", – сказала Матвиенко, изображая дружелюбие к Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Матвиенко заявила, что Украина "лишилась" Крыма и подвергла угрозе свою территориальную целостность из-за "нацистских и антинародных мер правительства".

Также она случайно призналась во вторжении России на Донбасс. Так, Матвиенко отметила, что создание поместной православной церкви в Украине выльется в гражданскую войну. По мнению журналиста Романа Цимбалюка, таким образом она разрушила миф о том, что в Украине якобы уже пятый год идет "гражданская война".

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