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Начинают сдавать позиции: в США назвали российскую компанию, с которой хотят снять санкции

1.4тЧитать новость на украинском

Санкции США в отношении российского концерна "Русал" могут быть отменены по просьбе компании, которая обратилась к американским властям.

"Если мы сможем найти приемлемое решение, то в этом наша цель", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Deutsche Welle.

Министр отметил, что "Русал" играет важную роль на мировом рынке алюминия, в котором уже появился перекос. Кроме того, руководство концерна согласилось на требования американских властей.

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Отметим, основным из условий был отказ Олега Дерипаски от контроля над компанией. В мае текущего года он вышел из состава Совета директоров после того, как в США был опубликован так называемый "Кремлевский доклад".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля Министерство финансов США внесло в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. Больше всех пострадал Олег Дерипаска.

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Тема
Санкции против России
Персона
Стивен Мнучин
Место
США
Объект
санкции
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
обтекаемое "образовался перекос" означает, что кто-то в пендостане обтекает без нашего алюминия...
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