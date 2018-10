''Начинает трясти'': счастливчик чудом спасся от смерти на Boeing 737

Жителю Индонезии удалось спастись от смерти на рухнувшем близ острова Ява Boeing 737.

Его счастливый билет показал в сети друг. Как выяснилось, мужчина перенес полет с понедельника на четверг, 25 октября. Таким образом, он не сел на борт, который потерпел крушение.

По его словам, при упоминании о трагедии товарища, который спасся, начинает трясти. "Обнимаю его с огромным счастьем!" - написал друг.

a friend of mine that "survive" from flight #jt610 show me his boarding-pass and saying..

Alhamdulillah God, fortunatelly i'd advanced my monday business agenda at pangkal pinang a couple days ago..

otherwise..

*he start shaking n hug him in a huge luckiness feeling..#PopulerB1 pic.twitter.com/DfPobqtFJ5