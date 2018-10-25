Начался настоящий коллапс: стало известно о последствиях "армагеддона" в России

В российском городе Сочи из-за разбушевавшейся стихии начался транспортный коллапс, затопило многие улицы и рухнули деревья.

Как сообщает издание Znak, на город обрушилось наводнение, из-за чего местные жители не могут выбраться из некоторых районов, так как было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение (также опубликовано видео, чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Из-за паводка были повреждены мосты, не работает общественный транспорт, на АЗС заканчивается топливо, потому что люди в панике стоят в очереди к заправкам. Кроме того, мощный сель сошел с горы на трассу Адлер — Красная Поляна.

На реке Макопсе был поврежден подход моста. В частности, разрушился 20-метровый участок федеральной трассы. Из-за высокого уровня воды экстренные службы не смогли начать работу по полноценному восстановлению движения.

По данным издания, под воду ушли сотни домов, в том числе и социальные объекты: больницы, школы и детские сады.

Наводнение в Сочи Евгений Владимирович / Twitter

Наводнение в Сочи Fishki.net

Как сообщал OBOZREVATEL, подобное наводнение в Сочи было в 2015 году. Тогда в городе сложилась катастрофическая ситуация. На улицах были затоплены автомобили, а люди ходили по пояс в воде.