Начали испытывать на людях: в Британии заявили о прорыве с вакциной от коронавируса

В Великобритании 24 апреля начались клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19. Ее опробуют на 1,1 тысяче добровольцев.

Как отметили в Оксфордском университете, который занимается разработкой вакцины от коронавируса, в настоящий момент ученые набирают добровольцев, которые готовы принять участие в испытаниях, говорится в сообщении вуза.

Уточняется, что вакцина ChAdOx1 nCoV-19 создана на основе вируса шимпанзе с добавлением части генетического кода коронавируса. Ученые сообщили, что результат их испытаний станет известен не ранее чем через несколько месяцев (максимум полгода).

Как сообщает DailyMail, среди добровольцев, получающих пробную вакцину против коронавируса – микробиолог Элиза Гранато.

"Я ученый, поэтому, конечно, я хочу попытаться поддержать научный процесс везде, где могу, и так как я не изучаю вирусы, я чувствовала себя немного бесполезной в эти дни, поэтому понимаю, что это для меня простой способ поддержать дело", – отметила она.

Как пишет издание, в ходе исследования половина кандидатов будет инъекцинирована вакциной, полученной из ослабленной версии вируса простуды у шимпанзе, а другая половина получит вакцину против менингита. Вместе с тем добровольцам не будет сказано, какую вакцину они получили.

ВВС

Создатели вакцины уверены, что испытание проложит путь к миллионам вакцин, которые станут доступны для общественности к сентябрю.

Профессор вакцинологии в Институте Дженнера Сара Гилберт, которая руководила доклиническими исследованиями, сказала, что на 80% уверена в результатах вакцины.

"Конечно, мы должны проверить это и получить данные от людей. Мы должны продемонстрировать, что она действительно работает и останавливает заболевание у людей, заражающихся коронавирусом, прежде чем использовать вакцину в более широкой популяции", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании заявили, что создание вакцины против коронавируса займет много месяцев, и нет никаких гарантий, что она сработает.

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