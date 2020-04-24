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24 апреля • обновлено в 10:59
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Начали испытывать на людях: в Британии заявили о прорыве с вакциной от коронавируса

1.7т
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В Великобритании 24 апреля начались клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19. Ее опробуют на 1,1 тысяче добровольцев.

Как отметили в Оксфордском университете, который занимается разработкой вакцины от коронавируса, в настоящий момент ученые набирают добровольцев, которые готовы принять участие в испытаниях, говорится в сообщении вуза.

Уточняется, что вакцина ChAdOx1 nCoV-19 создана на основе вируса шимпанзе с добавлением части генетического кода коронавируса. Учение сообщили, что результат их испытаний станет известен не ранее, чем через несколько месяцев (максимум полгода).

Начали испытывать на людях: в Британии заявили о прорыве с вакциной от коронавируса

Как сообщает DailyMail, среди добровольцев, получающих пробную вакцину против коронавируса – микробиолог Элиза Гранато.

"Я ученый, поэтому, конечно, я хочу попытаться поддержать научный процесс везде, где могу, и так как я не изучаю вирусы, я чувствовала себя немного бесполезной в эти дни, поэтому понимаю, что это для меня простой способ поддержать дело", – отметила она.

Как пишет издание, в ходе исследования половина кандидатов будет инъецирована вакциной, полученной из ослабленной версии вируса простуды у шимпанзе, а другая половина получит вакцину против менингита. Вместе с тем, добровольцам не будет сказано, какую вакцину они получили.

Начали испытывать на людях: в Британии заявили о прорыве с вакциной от коронавируса

ВВС

Создатели вакцины уверены, что испытание проложит путь к миллионам вакцин, которые станут доступны для общественности к сентябрю.

Профессор вакцинологии в Институте Дженнера Сара Гилберт, которая руководила доклиническими исследованиями, сказала, что на 80% уверена в результатах вакцины.

"Конечно, мы должны проверить это и получить данные от людей. Мы должны продемонстрировать, что она действительно работает и останавливает людей, заражающихся коронавирусом, прежде чем использовать вакцину в более широкой популяции", – сказано она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании заявили, что создание вакцины против коронавируса займет много месяцев, и нет никаких гарантий, что она сработает.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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Павлова Елизавета
Павлова Елизавета
Надеюсь, все получится) и наконец-то появится борьба с этим вирусом
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