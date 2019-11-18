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18 ноября • обновлено в 06:35
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Начал разваливаться: с самолетом Хиллари Клинтон случилось ЧП в небе

1.6т
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Самолет, на борту которого находилась экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, внезапно сел в аэропорту Нью-Йорка из-за поломки в небе. ЧП случилось сразу после вылета.

Об этом сообщает CNN. Клинтон направлялась в Вашингтон, но внезапно самолет начало трясти. Пилот заметил неисправность и был вынужден вернуть лайнер в аэропорт вылета.

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Самолет авиакомпании American Airlines начал буквально разваливаться, из него повалил дым. Сотрудник аэропорта нашел металлический обломок от лайнера.

Самолет с Хиллари Клинтон начал разваливаться в небе

Самолет с Хиллари Клинтон начал разваливаться в небе

Fox News

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно об опасном инциденте в небе с самолетом Трампа.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Персона
Хиллари Клинтон
Место
США
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