"Набили оскомину": Медведев едко высказался о диалоге с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не видит никаких шагов со стороны Украины к примирению со страной-агрессором.

Он выразил уверенность в том, что позиция нашей страны не изменилась с приходом новой власти и возложил ответственность за российско-украинские отношения исключительно на Киев. Фрагмент его интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1" показал в своем видеоблоге украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня нет никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных уже сформировавшихся трендов. Пока мы ничего нового не видим. В конечном счете это все – в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, они очень противоречивые. Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей, набившей оскомину риторикой", – лицемерно высказался Медведев.

Он добавил, что готовность России вести диалог с Украиной якобы подтверждается регулярными встречами министров в разных форматах и сохранением дипломатических отношений.

"Еще раз повторяю – не мы что-либо прекращали, это все сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Начиная от дипломатических контактов и заканчивая неформальными. Шарик сейчас на их стороне", – подытожил российский премьер-министр.

Дмитрий Медведев Скриншот видео

Цимбалюк, в свою очередь, расценил слова Медведева как ярость за то, что Украина называет вещи своими именами: Россия – страна-оккупант, которая вторглась на чужую территорию.

"Устаревшая и набившая оскомину риторика" – это заявления о том, что Россия является страной-агрессором, Россия оккупировала Крым и Донбасс. Наши российские, как они себя называют, "родственники", считают, что мы должны начать с чистого листа. Нет-нет, Россия здесь ни при чем. Это все украинцы, это все "киевская хунта", "преступный режим", – с сарказмом ответил он на выпады Медведева.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Медведев заявил, что украинская власть при желании якобы может восстановить отношения с Россией, которая аннексировала Крым и развязала кровопролитную войну на Донбассе.

Напомним, сразу после избрания Владимира Зеленского президентом Украины Медведев намекнул на возможную сделку с новым руководством украинского государства. По его словам, уже можно возрождать убитое экономическое взаимодействие.

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