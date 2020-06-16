На журналиста Габунию, который нецензурно обругал Путина, планировали покушение: Украина помогла избежать преступления

Украинские правоохранительные органы предоставили грузинским властям информацию о планируемом покушении на журналиста Георгия Габунию, который летом 2019 году в эфире телеканала нецензурно обругал президента России Владимира Путина.

Как сообщает "Эхо Кавказа", эти данные помогли грузинским спецслужбам задержать 38-летнего гражданина России, уроженца Ингушетии Васамбека Бокова. Как заявил гендиректор канала Ника Гварамия, на котором сейчас работает Габуния, заказчиком убийства якобы является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причина – скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента.

Служба государственной безопасности Грузии задержание россиянина пока не комментировала.

Напомним, 7 июля Георгий Габуния обматерил Путина в эфире телеканала "Рустави-2". Власти Грузии осудили грубость ведущего, однако от извинений лидеру РФ воздержались. После этого журналист получал угрозы в свой адрес. В частности, Кадыров заявил, что "Габунию нужно спрятать за семью заборами, потому что первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил".

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинская телекомпания "Рустави-2" прекратила вещание после скандала с бранью тележурналиста Георгия Габунии в программе PS в адрес Владимира Путина.