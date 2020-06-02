На Земле неумолимо изменяется климат: замечен тревожный сигнал

Французские ученые из Университета Тулузы и Университета Пикардии обнаружили, что многие виды живых организмов, особенно морских животных, мигрируют ближе к полюсам и вверх по горным склонам.

Причиной массового побега являются катастрофические изменения климата, говорится в статье исследователей, которая опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

Специалисты проанализировали 258 научных работ, фиксирующих изменение мест обитания у более чем 12 тысяч бактерий, грибов, растений и животных. Оказалось, что водные организмы быстрее реагируют на повышение средних температур в низких широтах. Например, ареал обитания насекомых сдвигается со скоростью 18,5 километра в год, а морских видов животных – 6 километров в год.

o-planete.ru

Если сравнить скорость смещения ареалов обитания морских и сухопутных животных, то первые перемещаются примерно в шесть раз быстрее. Это несоответствие объясняется тем, что воздух проводит тепло примерно в 28 раз хуже, чем вода, а наземные животные лучше регулируют температуру своего тела.

По словам исследователей, животные, обитающие высоко в горах, находятся на грани вымирания, поскольку они не приспособлены к среде с более высокой температурой, которая поднимается вверх по склону. Однако ученые подчеркивают, что их метаанализ охватывает только 0,6 процента видов живых организмов на Земле.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики из Швейцарии проанализировали более 20 показателей в 520 городах мира и пришли к выводу, что уже через 30 лет можно будет наблюдать существенные изменения климата.