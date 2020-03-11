Изменения в Конституцию, которые среди прочего обнуляют президентский срок, позволит российскому лидеру Владимиру Путину править страной минимум до 2036 года.

Как пишет издание Financial Times, это значит, что он пробудет на должности дольше Иосифа Сталина, а если доживет до конца всех сроков, то уйдет в возрасте старше Леонида Брежнева.

Отметим, что в 2036 году Путину, которому сейчас 67, исполнится 86 лет.

"Путин говорит, что поддерживает поправки, которые позволят ему остаться у власти еще на 12 лет. Это будет означать, что он пробудет на должности дольше Сталина, а если доживет до конца всех сроков, то будет старше Брежнева, когда уйдет", – подчеркнул корреспондент издания Макс Седдон.

Putin says he supports the move to let him stay in power an extra 12 years. This would mean he stays in office longer than Stalin and, if he makes it through all his terms, would be even older than Brezhnev when he’s done https://t.co/uS2NA5C6Bp — max seddon (@maxseddon) March 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.

Такое решение вызвало протесты россиян, которые вышли на одиночные пикеты в Москве.

Действующая конституция РФ запрещает президентам занимать свой пост более двух сроков подряд. Путин стал главой государства в 2000 году, а затем в 2008-м он уступил этот пост Дмитрию Медведеву. Спустя четыре года он снова вернулся в Кремль, но уже срок полномочий президента РФ был продлен с четырех до шести лет.

Выборы президента России запланированы на март 2024 года.

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