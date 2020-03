Изменения в Конституцию, которые среди прочего обнуляют президентский срок, позволит российскому лидеру Владимиру Путину править страной минимум до 2036 года.

Как пишет издание Financial Times, это значит, что он пробудет на должности дольше Иосифа Сталина, а если доживет до конца всех сроков, то уйдет в возрасте старше Леонида Брежнева.

Отметим, что в 2036 году Путину, которому сейчас 67, исполнится 86 лет.

"Путин говорит, что поддерживает поправки, которые позволят ему остаться у власти еще на 12 лет. Это будет означать, что он пробудет на должности дольше Сталина, а если доживет до конца всех сроков, то будет старше Брежнева, когда уйдет", – подчеркнул корреспондент издания Макс Седдон.

