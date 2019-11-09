На заметку Яременко: топ-5 громких секс-скандалов, уничтоживших карьеры политиков

Президенты, депутаты, конгрессмены и министры — в мировой истории было много громких секс-скандалов. Такие конфликты обычно грозят отставками или окончанием карьеры.

Но не в Украине. Недавний скандал с перепиской нардепа Богдана Яременко тому яркое подтверждение.

На заметку украинским нардепам — OBOZREVATEL сделал топ сексуальных скандалов, которые уничтожили карьеру политиков.

Президент Израиля Моше Кацав

Более 30 лет находился в израильской политике. Прошел путь от депутата в кнессете до президента страны (2000-2007 гг.). Был главой трех министерств (в разное время): строительства, транспорта и труда.

Конец карьеры политика начался в 2006 году, когда одна из бывших сотрудниц его администрации обвинила президента в сексуальных домогательствах. Несмотря на ответный иск о клевете, Моше получил еще несколько обвинений со стороны других женщин, работавших в ведомстве.

Из-за разбирательств прокуратуры и полиции, в январе 2007 года президентские полномочия Кацава были приостановлены, а в июне этого же года он объявил об отставке.

Моше Кацав в сопровождении полиции

В декабре 2010 года Моше признали виновным в двух случаях изнасилования и одном случае развратных действий. А в 2011 году приговорили к 7 года тюремного заключения, а также в выплате штрафа в размере 125 тысяч шекелей (чуть более 35 тысяч долларов).

Оргии Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони знаменит не только давней дружбой с Владимиром Путиным и итальянской мафией, а и развратными секс-вечеринками. Один из самых известных эпизодов из его личной жизни, так называемое дело “Руби-сердцеедки”.

По свидетельству журналистов и итальянских политиков, Берлускони часто устраивал оргии на своей вилле Сан-Мартино. Будучи долларовым миллиардером, политик устраивал к тому же и роскошные вечеринки, маскарады и балы. Обычно такие мероприятия сопровождались огромным количеством молодых девушек и носили название “бунга-бунга”.

Якобы во время вечеринок Берлускони со своими друзьями устраивал оргии с БСДМ, анальным сексом и другими сексуальными утехами. Сам же политик позже называл эту информацию преувеличенной.

Так, в феврале 2011 года в отношении Берлускони было открыто несколько уголовных дел из-за возможных связей с несовершеннолетними путанами. Также якобы политик помог одной из своих любимых девушек по прозвищу “Руби-сердцеедка” выйти из полицейского участка, когда ее поймали правоохранители за занятием проституцией.

Руби-серцеедка

По информации СМИ, Руби получила от премьера 150 тысяч евро, автомобиль и драгоценности. Берлускони же такие растраты отрицал и подчеркивал, что дал девушке всего лишь 7 тысяч евро из-за ее незавидного положения и “трогательной истории”.

В июне 2013 года политик был приговорен к 7 года заключения. Но после активной работы адвокатов в июле 2014 года суд оправдал Берлускони. Тем не менее сексуальный скандал Сильвио серьезно подкосил его и не без того скандальную репутацию.

Важно отметить, что политик был дважды женат, а его вторая супруга Вероника Ларио находилась с ним в браке 25 лет, с 1985 по 2010 гг. У Берлускони 5 детей.

Горничная Доминика Стросс-Кана

Секс-скандал Стросс-Кана стоил ему не только должности руководителя Международного валютного фонда, но и потенциальной гонки за должность президента Франции.

В мае 2011 года Доминика задержали в аэропорту Нью-Йорка по обвинению в сексуальных домогательствах в одном из 5-звездочных отелей. По версии американского следствия, местная горничная, уроженка Гвинеи Нафиссатоу Диалло зашла в номер политика для того, чтобы провести уборку.

Горничная, которая обвинила Стросс-Кана в изнасиловании

Далее, по словам девушки, из ванной вышел голый Стросс-Кан, который сразу же на нее набросился и попробовал изнасиловать. Диалло удалось сбежать, но перед этим якобы Доминик заставил ее заняться оральным сексом. Перепуганная горничная выбежала из номера, рассказала все своим коллегам, которые вскоре и вызвали полицию.

Дело вокруг возможного изнасилования длилось более года и стоило политику должности главы МВФ и испорченной репутации. Хотя в 2012 году суд оправдал Стросс-Кана, а с горничной он заключил мировое соглашение, но лучше от этого ему не стало.

Примечательно, что по мнению многих журналистов и экспертов, скандал мог быть подстроен с одной целью — помешать Стросс-Кану стать президентом Франции. На тот момент он имел реальные шансы побороться за эту должность, так как был членом популярной Социалистической партии, имел отличную узнаваемость и опыт работы на высшем уровне, к тому же был относительно молод, на момент выборов ему было 62 года.

Растление Анвара Ибрагима

Один из видных политиков Малайзии. За свою долгую карьеру успел побывать министром культуры, сельского хозяйства, образования и финансов. А в 1993 году стал заместителем премьер-министра страны. После одного из финансовых скандалов ушел в оппозицию, стал членом парламента и возглавил оппозиционные силы.

Настоящим ударом для Анвара стало обвинение в сексуальных домогательствах в 2008 году. После победы его партии на выборах он имел все шансы стать новым главой правительства, но молодой помощник политика, Сайфул Мухаммад Азлан обвинил его в изнасиловании.

Анвар Ибрагим

Против Ибрагима возбудили уголовное дело и разбирательства по нему шли 7 лет. В Малайзии гомосексуальный секс — это преступление, которое наказывается 20-летним тюремным сроком. Во время уголовных разбирательств политик сильно потерял в рейтинге и более не мог возглавлять оппозиционные силы.

Более того, ему пришлось даже отказаться баллотироваться на пост сенатора штата Селангор. В итоге в 2015 году суд признал его виновным и посадил в тюрьму. Политик просидел там 3 года, и лишь в 2018-м после королевского помилования вышел на свободу. Указ короля предусматривал не только освобождение, но и общественную реабилитацию, после которой он получил право вновь вернуться в политику.

В октябре 2018 году Анвар Ибрагим выиграл довыборы в парламент и полноценно вернулся в гонку за кресло премьер-министра.

Банана изнасиловал 11 мужчин

Канаан Банана был президентом Зимбабве с 1980 по 1987 год. Был ярым сторонником идеи независимой страны. После окончания президентского срока стал дипломатом, возглавлял религиозный факультет Зимбабвийского университета. Также был автором африканской версии молитвы “Отче наш”.

При этом в 1997 году он был обвинен в изнасиловании мужчин. Дело в том, что одного из охранников экс-президента судили за убийство мужчины, который назвал его “женой Бананы”. На допросах в суде бодигард признался, что в бытность работы в президентской администрации, Банана его регулярно насиловал.

Канаан Банана

После проведения дополнительных следственных действий выяснилось, что Канаан Банана за свою каденцию насиловал 11 мужчин. В 1999 году его приговорили к 10 годам тюрьмы (9 из них условно) и лишили церковного сана. После отсидки в тюрьме политик вышел на свободу, но через 2 года умер от рака в эмиграции в Великобритании.

До конца жизни он отрицал любые обвинения в гомосексуальных домогательствах.

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