На Японию обрушился супертайфун: есть жертвы, более сотни раненых

На Японию обрушился супертайфун "Трами", который убил уже два человека. Еще более сотни получили ранения. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

В столице Токио ветры достигли рекордного уровня. Они вырвали с корнями деревья, опрокинули грузовик и снесли навес магазина, пишет NHK.

В результате стихии было обесточено более 450 тыс. домов. В западной префектуре Миядзаки река вышла из берегов, затопив дома. Один человек пропал без вести.

Также есть риск прибрежных наводнений. Было эвакуировано более 120 тыс. человек.

As if somebody pulled the planet's gigantic plug. Staring down the eye of yet another fierce storm. Category 5 Super Typhoon Trami is unstoppable and heading for Japan and Taiwan. Be safe down there! pic.twitter.com/1eflnLw4u7