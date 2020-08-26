На выборах в США Байден обогнал Трампа в шести ключевых штатах

Борис Бондарь Мир 22:07, 26.08.2020 Обновлено: 22:07, 26.08.2020

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в шести ключевых штатах, но рейтинг действующего президента Дональда Трампа там растет из-за спада пандемии COVID-19.

Об этом сообщила CNBC. Изменения в общественном мнении произошли в связи с ослаблением вспышки коронавируса.

В опросе, опубликованном в 26 августа, в Аризоне, Флориде, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине 66% вероятных избирателей заявили, что они серьезно обеспокоены COVID-19. Две недели назад таких избирателей было 69%. Доля респондентов, заявивших, что у них есть "очень серьезные" опасения по поводу коронавируса, снизилась с 49% до 45%.

Из всех этих штатов наибольший отрыв у Байдена от Трампа – в шесть процентных пунктов – в Мичигане, наименьшей – в один процентный пункт – в Северной Каролине.

Хотя опрос показывает конкурентную президентскую гонку, он продемонстрировал, что Байден опережает Трампа с отрывом в 49% от 46% в ключевых штатах. Он имеет преимущество над действующим президентом в пяти из шести штатов, в то время как Северная Каролина практически ничейная.

Поддержка кандидатов в “колеблющихся” штатах выглядит следующим образом:

  • Аризона: Байден 49%, Трамп 47%

  • Флорида: Байден 49%, Трамп 46%

  • Мичиган: Байден 50%, Трамп 44%

  • Северная Каролина: Байден 48%, Трамп 47%

  • Пенсильвания: Байден 49%, Трамп 46%

  • Висконсин: Байден 49%, Трамп 44%

Опрос проводился 21-23 августа. В нем приняли участие 4904 человек.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.

"Колеблющимися" в США называют штаты, в которых избиратели голосуют то за кандидатов-республиканцев, то за демократов.

Считается, что на выборах результаты в этих штатах играют особо важную роль.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман прогнозирует победу Джо Байдена на выборах президента США. Он заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп потеряет Белый дом.

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