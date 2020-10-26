На выборах в сейм Литвы выиграли друзья Украины

По итогам второго тура выборов в сейм Литвы победу одержала политическая сила "Союз Отечества – Литовские Христианские Демократы" (TS-LKD). Ее членом является експремьер Литвы, друг Украины Андрюс Кубилюс.

Как сообщает LRT, после подсчета голосов эта партия получила 50 мандатов в новом составе сейма. Однако в округе Утена еще раз пересчитывают голоса из-за одинакового количества с ближайшим конкурентом – "Литовским союзом крестьян и зеленых" (LVŽS), в который входит действующий премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

Отметим, что эта сила получила в сейме 32 места. Еще по 13 депутатов будут представлять Либеральное движение и Социально-демократическую партию (LSDP), 11 – Партию Свободы, которая дебютировала на выборах, 10 – Рабочую партию, по 3 – Избирательную акцию поляков Литвы (LLRA-KŠS) и Литовскую социал-демократическую трудовую партию (LSDDP). Кроме того, в литовский сейм прошли четверо самовыдвиженцев.

Теперь победители-консерваторы намерены создать правоцентристскую правящую коалицию с Либеральными движением и Партией свободы.

На итоги выборов на своей странице в Facebook отреагировала бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте. Она положительно оценила их и подчеркнула, что это лучшее, что могло случиться с Литвой в этот трудный период.

"Мы проголосовали в пользу будущего, а в прошлом остаются ложь, реванш, страх. Три партии пришли к победе. В тяжелые времена женщины не боятся брать на себя ответственность. Настало время новых политиков, желаю им защитить Литву и создать новые возможности для литовцев" , – написала экс-лидер страны.

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