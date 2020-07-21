На выборах в Беларуси женщина может обойти Лукашенко, – оппозиционер

На выборах президента Беларуси кандидат Светлана Тихановская могла бы выиграть с большим отрывом у действующего главы государства Александра Лукашенко.

Чтобы не допустить этого, власти могут прибегнуть к тотальной фальсификации. Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

По словам оппозиционера, Тихановская не имеет никакого политического опыта, и тем не менее, пользуется популярностью среди белорусских избирателей. Одним из доказательств этого служит тот факт, что на встречу с ней пришло 10 тысяч человек.

"На сегодняшний день для людей главный вопрос на повестке дня – когда уйдет Лукашенко. А все остальное – программа, наличие опыта и так далее – это уже уходит на второй и третий план", – пояснил этот феномен Лебедько.

В то же время он допустил, что за дни, оставшиеся до 9 августа, Тихановскую могут снять с выборов или сделать ставку на фальсификации. В этом контексте оппозиционер сообщил, что подавляющее большинство из более чем 64 тысяч членов избирательных комиссий представляют Александра Лукашенко.

"Вот так будут "выигрывать" эти выборы", – резюмировал он.

Полную версию блиц-интервью с Анатолием Лебедько скоро читайте на OBOZREVATEL.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси пройдут очередные президентские выборы. В случае победы на них Александр Лукашенко станет президентом страны в шестой раз.

Как писал OBOZREVATEL, бывшего председателя правления Белгазпромбанка и главного конкурента главы Беларуси Александра Лукашенко на выборах Виктора Бабарико не зарегистрировали кандидатом в президенты.