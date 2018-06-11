На Волге баржа протаранила катамаран: есть погибший, 7 человек пропали

На реке Волга в районе порта российского Волгограда столкнулись баржа с катамараном.

По данным Telegram-канала Mash, на судне в момент аварии находилось 15 человек. Спасатели нашли пятерых погибших. Число жертв достигло шести человек.

Люди, которым удалось спастись, выбирались с тонущего катамарана через разбитые окна.

Продолжаются поиски пропавших после столкновения. По данным "5 канала", люди находятся в воде.

Спасатели на набережной v1.ru

В свою очередь, по данным канала LIFE SHOT, на борту катамарана находились минимум 16 человек, а на сушу доставили пятерых. Предварительно, погибла женщина. Компания отмечала на судне какой-то праздник.

Как сообщает "v1.ru", судно пытаются удержать спасатели, но его сносит течением к набережной имени Высоцкого. Машины спецслужб съезжаются туда.

"По уточненным данным, частный прогулочный катамаран совершил лобовое столкновение с самоходной баржей примерно в 250 метрах от берега. Все пассажиры катамарана на момент столкновения находились в помещении, что помешало им экстренно покинуть плавсредство", - сообщили в издании.

Также, предварительно, катамаран шел без включенных габаритных огней, в результате чего баржа его просто не заметила. В момент столкновения плавучая дача перевернулась.

По неподтвержденным данным, у водителя не было разрешения на перевозку пассажиров.

На причал прибыл начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк. Также, ожидается приезд губернатора Андрея Бочарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2017 года средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ "Лиман" затонул в результате столкновения с другим судном в 40 км северо-западнее пролива Босфор.

10 января 2018 года большой десантный корабль Черноморского флота России "Ямал" был протаранен сухогрузом под флагом Сьерра-Леоне в Эгейском море.

В первых числах февраля в Крыму едва не затонул сухогруз BERG под флагом Молдовы, который получил повреждения корпуса и встал на якорь в районе Феодосии.