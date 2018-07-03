"На внешних границах": стало известно о важном решении Евросоюза

На внешних границах Европейского Союза к 2020 году будет размещено 10 тысяч пограничников.

"Это важное решение Европейского совета, так как вначале предусматривалась перспектива 2027 года, теперь эта перспектива - 2020 год. В этой трудной ситуации Союзу было необходимо принимать конкретные решения", - цитирует главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера "Интерфакс-Украина".

Юнкер подчеркнул, что мандат пограничников ЕС необходимо расширить, в первую очередь, за счет полномочий действовать в третьих странах. "Они должны это делать исключительно с разрешения этих стран", - отметил он.

Глава Европейской комиссии добавил, что условия согласия третьих стран необходимо соблюдать и в центрах по приему мигрантов, создание которых предусматривается в Северной Африке, чтобы "избегать любого возврата к неоколониалистскому поведению".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС приняли важное решение по иностранцам.