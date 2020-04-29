На вилле Ким Чен Ына заметили движение прогулочных катеров: спутниковые снимки
Спутниковые снимки зафиксировали перемещения прогулочных катеров, которыми часто пользовался лидер КНДР Ким Чен Ын.
Эти данные могут свидетельствовать о том, что северокорейский диктатор находился на острове Вонсан на восточном побережье страны, где расположена его вилла, пишет Straits Times (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
На сайте NK PRO уточняется, была замечена активность 55-метрового прогулочного катера, который обычно курсирует между доками Вонсана и островом Тэ. Со 2 апреля его активность была выше, чем с середины ноября 2019 года по февраль 2020 года.
Издание отмечает, что данные о перемещениях свидетельствуют об использовании катеров в апреле и даже в последние две недели.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Поезд, принадлежащий диктатору КНДР Ким Чен Ыну, заметили возле его виллы в городе Вонсан.
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