На видео с Тихановской заметили доказательства постановки. Фото

Обращение Светланы Тихановской с призывом к белорусам прекратить протестные акции на улицах могло быть записано под давлением в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной.

Об этом заявила соратница Тихановской Мария Колесникова, сообщается на Telegram-канале издания TUT.BY. Кроме того, в сети обратили внимание, что диван на видео с Тихановской идентичен тому, который стоит в кабинете Ермошиной. Также совпадают жалюзи и деревянные подоконники.

Вместе с тем аналитики Conflict Intelligence Team отмечают, что диван мог быть и другим, но из той же серии, что у Ермошиной. В частности, Тихановская якобы сидит на более широкой версии.

Conflict Intelligence Team о видео с Тихановской

По словам Колесниковой, когда Тихановская с адвокатом Максимом Знаком пришли в ЦИК, их отвели в приемную Ермошиной. Спустя какое-то время глава ведомства покинула свой кабинет. Что касается Знака, то он ждал свою подзащитную в другом кабинете.

Кадр из видеообращения Тихановской Скриншот видео

Такой же диван стоит в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной Скриншот видео

"Все три часа Светлана находилась в кабинете одна с двумя высокопоставленными чиновниками, представителями силовых структур. Я все это время находилась с коллегами на проходной. Спустя час после начала переговоров мы видели, как приходили люди, с большими черными сумками, похожими на сумки для видеооборудования. На ремнях сумок было название фирм, занимающимися видеооборудованием. Результатом этого, как вы знаете, было видеообращение, которое недавно вышло", – отметила соратница Тихановской.

Также она добавила, что связи с главной конкуренткой Александра Лукашенко, которая выехала в Литву, до сих пор нет.

На вопрос, записано ли второе видео Тихановской с призывом свернуть протесты под давлением, Колесникова ответила утвердительно.

"Если бы я находилась в ее ситуации, возможно, меня тоже могли бы заставить. Я считаю, что через три часа в кабинете с представителями силовых структур, когда есть дети, когда есть муж, который находится под уголовным преследованием, когда есть друзья и сторонники, которые находятся в тюрьме, о некоторых из них Светлана не знала ничего несколько дней, например, о Марии Мороз, когда все твое окружение и семья находятся в заложниках, очень сложно делать заявления не под давлением", – подытожила она.

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