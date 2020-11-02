На видео попал момент расстрела прохожего в Вене. Фото и видео 21+

Юрий Сергиенко Мир 23:12, 2.11.2020 Обновлено: 23:17, 2.11.2020

Министр внутренних дел Австрии заявил о множестве пострадавших во время теракта в Вене.

Также в сети обнародовали кадры момента гибели одной из жертв.

Внимание! На видео присутствуют кадры убийства, 21+

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Мир

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